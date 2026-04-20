Les Estables

Prairies naturelles et AOP Fin Gras du Mézenc

Parking du domaine nordique du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Les prairies naturelles de l’AOP Fin Gras du Mézenc: des plantes sauvages au service d’un élevage durable

Lors de cette balade, nous découvrirons la diversité floristique des prairies de ce territoire et les pratiques d’élevage à l’origine du Fin Gras.

.

Parking du domaine nordique du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The natural meadows of the Fin Gras du Mézenc PDO: wild plants for sustainable livestock farming

On this walk, we’ll discover the floristic diversity of the region’s meadows and the farming practices behind Fin Gras.

L’événement Prairies naturelles et AOP Fin Gras du Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal