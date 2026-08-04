Pratique méditative offerte Biscarrosse
mercredi 5 août 2026 · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Pratique méditative offerte
Plage Sud Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05 20:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Margaux Lueur Bleue et Clémentine Soham Yoga se rejoignent autour d’une offre spécialement dédiée à toutes les personnes ayant été touchées de près ou de loin par les incendies de Biscarrosse.
Retrouver son ancrage et sa sérénité dans ces conditions se révèle un véritable challenge nous avons à coeur de vous offrir cette pratique régénatrice d’ancrage et de méditation pour vous permettre de retrouver un peu de sérénité et de calme intérieur.
Cette offre est limitée à 20 personnes pour le confort de chacun.
Réservation uniquement par sms au 06.25.48.13.67 .
Plage Sud Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 48 13 67 soham.yoga.et.bien.etre@gmail.com
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English : Pratique méditative offerte
L’événement Pratique méditative offerte Biscarrosse a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Grands Lacs
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