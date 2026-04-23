Pratiques méditatives pour tous Abbaye Saint-Amant-de-Boixe
Pratiques méditatives pour tous Abbaye Saint-Amant-de-Boixe mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Amant-de-Boixe
Pratiques méditatives pour tous
Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Le mercredi en fin d’après-midi, dans la quiétude du cloître, un temps de silence pour plonger en soi-même.
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Abbaye 8 Place de l’Abbaye Saint-Amant-de-Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 39 02 78 claudine.garguilo@wanadoo.fr
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English :
On Wednesday afternoons, in the quiet of the cloister, a time of silence to plunge into oneself.
L’événement Pratiques méditatives pour tous Saint-Amant-de-Boixe a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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