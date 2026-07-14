Pratiquez le yoga face au lac Tranquille Hôtel restaurant du Lac combourg
samedi 18 juillet 2026 · Hôtel restaurant du Lac · combourg
Informations pratiques
lac Tranquille
Pratiquez le yoga face au lac Tranquille
Cet été, profitez d’un cadre particulierement romantique pour votre pratique .
Cet été en Bretagne romantique, l’hôtel restaurant du lac à Combourg vous accueille tous les samedis matin, de 8h à 9h15, pour une séance de yoga avec Philippe professeur de hatha. Une heure de pure détente dans le jardin de l’établissement face au lac Tranquille de Châteaubriand. Respiration, postures, enchainements et relaxation, initiez-vous a la pratique la plus aboutie en matière de bien-être et de détente. Le choix parfait pour faire de votre week-end ou séjour un moment inoubliable. Tout public. Matériel et tapis fournis, prenez une tenue adaptée. Réservation nécessaire au 07 49 57 49 52. Ou philippe@activeyoga.fr
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