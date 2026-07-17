Préambule du Festival de rue de Ramonville 2026 à Toulouse, Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Préambule du Festival de rue de Ramonville 2026 à Toulouse Mercredi 9 septembre, 15h00 Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse Haute-Garonne

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:10:00+02:00

Fin : 2026-09-09T15:00:00+02:00 – 2026-09-09T16:10:00+02:00

Le 39e festival de rue de Ramonville est (presque) lancé !

À proximité de la station de métro Bagatelle, participez à cette première soirée de préambule avant le grand week-end de festivités à Ramonville !

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PROGRAMME

15h : Concert Houriaa

Chanteuse, rappeuse et autrice-compositrice originaire de Toulouse, elle propose un mélange unique de pop urbaine, rap, tout en incorporant des éléments de jazz et de soul.

20 min • Accessible aux personnes mal et non-voyantes • >> Plus d’infos ici

15h30 : Spectacle RésonanceS • À Corps D’

Assistez à la rencontre improbable d’une harpiste et d’un acrobate.

40 min • 3-99 ans • >> Plus d’infos ici

Pour nous rejoindre à Bagatelle :

▶ En transports en commun : Métro A dir. Basso Cambo jusqu’à la station Bagatelle. Allez-y avec Tisséo !

Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Toulouse Place Geneviève Anthonioz de Gaulle, Bagatelle Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/preambule-bagatelle-0 »}] [{« link »: « https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/houriaa »}, {« link »: « https://festivalramonville-arto.fr/programmation/spectacle/resonances »}]

Concert de rap et spectacle gratuits dans le quartier de Bagatelle

© David Trives