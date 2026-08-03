Prélude de Pan Quartier du Hédas Pau
samedi 19 septembre 2026 · Quartier du Hédas · Pau
Informations pratiques
Pau
Prélude de Pan
Quartier du Hédas Amphithéâtre de la Maison Daran Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Prélude de Pan est un rite de passage imaginaire, reprenant les codes des carnavals traditionnels pyrénéens liés à la figure de l’Ours. Le public assiste à une cérémonie païenne fictive qui met en scène un être onirique vivant différents états d’âmes et qui à travers son évolution nous interroge sur notre lien à l’autre, au sauvage, à la Nature.
Romain Baudoin (vielle à roue), Line Willerval (gadulka lyre bulgare) et Adrien Chennebault (percussions), créent une musique nouvelle, acoustique, emprunte des imaginaires croisés des montreurs d’ours et de celui des chorémanies, phénomènes de transes collectives massives, spontanées et pour le moins inarrêtables.
Pour porter cette fable musicale, le trio invite la danseuse Eneka Bordato Riaño à venir habiter une marionnette et incarner alors l’ours et l’humain dans leurs étranges mouvements. .
Quartier du Hédas Amphithéâtre de la Maison Daran Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 92 61 49 contact@cerc-creacion.org
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English : Prélude de Pan
L’événement Prélude de Pan Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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