Prélude pour un Théâtre des Dieux, Le Mandapa, Paris

Informations pratiques

Prélude pour un Théâtre des Dieux 19 et 20 septembre Le Mandapa Paris

limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Depuis plusieurs siècles, se perpétue dans le sud de l’Inde la tradition d’un maquillage symbolique dont se parent rituellement les acteurs d’un théâtre-dansé Kathakali, selon les lois d’une géométrie savante et d’un code immuable d’utilisation des couleurs.

Avant de franchir le seuil de l’enceinte sacrée où sont représentées les grandes épopées du Ramayâna et du Mahâbhârata, les acteurs, à travers une lente et minutieuse métamorphose, considérée comme un yoga de l’art, retrouvent au fond d’eux-mêmes cette mystérieuse ressemblance avec le visage merveilleux ou terrible des dieux de la mythologie hindoue

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.instagram.com/theatre.mandapa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWg3NXI1NWxrbXFiZQ==;https://www.facebook.com/share/1CMyUYegLv/;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa/featured [{« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-22T12:51:17.555Z », « data »: [{« eventDuration »: 30, « bookingContact »: « lemandapa@gmail.com », « response »: {« passId »: 429140188, « isPending »: false, « addressId »: 7316}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « EVENEMENT_CINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:51:17.282Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2471918, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:51:17.386Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429140188 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}] Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l’histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

Projection « Prélude pour un Théâtre des Dieux »

© Mandapa