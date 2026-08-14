Premier dimanche du mois musées gratuits ! MAAP Périgueux
dimanche 4 octobre 2026 · MAAP · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Premier dimanche du mois musées gratuits !
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01
L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois, sauf juin, juillet, août et septembre
Renseignements 05 53 06 40 70 / maap-accueil@perigueux.fr
L’entrée du musée est gratuite le premier dimanche du mois.
Renseignements 05 53 06 40 70 / maap-accueil@perigueux.fr .
MAAP 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 70 maap@perigueux.fr
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English : Premier dimanche du mois musées gratuits !
Admission to the museum is free on the first Sunday of every month, except June, July, August and September
Information: 05 53 06 40 70 / maap-accueil@perigueux.fr
L’événement Premier dimanche du mois musées gratuits ! Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux
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