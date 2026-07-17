Premier Salon de l’Entrepreneuriat Durable « Entreprends Demain ! », Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Informations pratiques

Premier Salon de l’Entrepreneuriat Durable « Entreprends Demain ! » Mardi 22 septembre, 10h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T10:00:00+02:00 – 2026-09-22T17:00:00+02:00

Mardi 22 septembre 2026 à partir de 10h à la Cité des Sciences et de l’Industrie

ENTREE LIBRE ET GRATUITE

Retrouvez toutes les informations sur le salon, ses exposants et les activités réservables à distance sur entreprendsdemain.fr

Le Salon vous propose :

Des rdv individuels pour répondre à vos questions

des ateliers sur toutes les thématiques de la création d’entreprise, mais aussi du droit, finance, communication, marketing, immobilier, fiscalité, etc.

Informations pour se rendre à l’évènement : cliquez ici pour les plan d’accès en transports en commun

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://entreprendsdemain.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Vous créez ou développez votre entreprise ? Vous avez besoin de conseils personnalisés ? Venez au Salon Entreprends Demain !