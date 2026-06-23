Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 18:30 –

Gratuit : oui Tout public

Il y a maintenant plus de trois ans, sous l’impulsion d’un groupe de jeunes filles de la Halvêque accompagnées par l’Accoord et les Studios Bellarue 17, l’exposition Les Femmes de Notre Histoire est née.Cette exposition connaît un franc succès sur le territoire local et départemental, présentée à de multiples occasions et permettant de nombreux échanges.Depuis 2023, la pépinière Le TriptiC Léo Lagrange Animation accompagne le groupe dans sa démarche avec la volonté d’élargir le projet au national et à l’international.Ainsi, en 2025, de nouveaux et nouvelles jeunes ont rejoint l’aventure. Le groupe a rencontré d’autres jeunes à Paris, les a retrouvé·es à Nantes (découvrez le podcast), et a poursuivi son chemin en octobre dernier à Stuttgart en Allemagne pour présenter l’exposition et aborder le sujet des discriminations dans le contexte allemand (découvrez l’article).Fidèles au poste, les Studios Bellarue 17 ont filmé ce projet depuis ses débuts, avec les jeunes, pour en faire le magnifique documentaire que nous vous invitons à découvrir à l’occasion de cette première.La projection sera suivie d’un temps de questions-réponses avec des jeunes du groupe.À cette occasion, vous pourrez également découvrir ou redécouvrir l’exposition Les Femmes de Notre Histoire.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

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