Première Journée Départementale de l’orgue Pithiviers
Première Journée Départementale de l’orgue Pithiviers dimanche 28 juin 2026.
Pithiviers
Première Journée Départementale de l’orgue
Impasse de l’Église Pithiviers Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Le dimanche 28 juin 2026 à 15h, l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire de Pithiviers accueille la 1ère Journée Départementale de l’Orgue du Loiret ! Cet événement met à l’honneur l’instrument historique d’Isnard (1789) à travers un hommage exceptionnel et des œuvres de grands maîtres.
Le Loiret célèbre son patrimoine musical lors de la Première Journée Départementale de l’Orgue à Pithiviers, le dimanche 28 juin 2026 à 15h. L’église Saint-Salomon Saint-Grégoire prête son cadre majestueux à un rendez-vous culturel incontournable en Région Centre-Val de Loire.
Le public découvre le joyau local un orgue de 1789 signé du facteur orléanais Jean-Baptiste Isnard. Au programme, François-Henri Houbart évoque ce grand artisan, tandis qu’un hommage vibrant salue Marie-Claire Alain pour le centenaire de sa naissance. Quatre organistes de talent Julien Tellier, Damien Colcomb, Jean-Pierre Griveau et Olivier Salandini font vibrer les chefs-d’œuvre de Vivaldi, Couperin, Pachelbel, Franck et Alain. .
Impasse de l’Église Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 02 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Sunday, June 28, 2026, at 3:00 p.m., the Church of Saint-Salomon and Saint-Grégoire in Pithiviers will host the 1st Loiret Departmental Organ Day! This event will highlight the historic Isnard organ (1789) through a special tribute and works by the great masters.
L’événement Première Journée Départementale de l’orgue Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Pithiviers (Loiret)
- ludo’roule Pithiviers 19 juin 2026
- frou-frou Pithiviers 20 juin 2026
- Présentation saison 2026 2027 Pithiviers 29 juin 2026
- Projection film Tootsie Pithiviers 29 juin 2026
- Visite guidée de la gare et de l’ancien camp de Pithiviers Pithiviers 2 juillet 2026