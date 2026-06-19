Pithiviers

Première Journée Départementale de l’orgue

Impasse de l’Église Pithiviers Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le dimanche 28 juin 2026 à 15h, l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire de Pithiviers accueille la 1ère Journée Départementale de l’Orgue du Loiret ! Cet événement met à l’honneur l’instrument historique d’Isnard (1789) à travers un hommage exceptionnel et des œuvres de grands maîtres.

Le Loiret célèbre son patrimoine musical lors de la Première Journée Départementale de l’Orgue à Pithiviers, le dimanche 28 juin 2026 à 15h. L’église Saint-Salomon Saint-Grégoire prête son cadre majestueux à un rendez-vous culturel incontournable en Région Centre-Val de Loire.

Le public découvre le joyau local un orgue de 1789 signé du facteur orléanais Jean-Baptiste Isnard. Au programme, François-Henri Houbart évoque ce grand artisan, tandis qu’un hommage vibrant salue Marie-Claire Alain pour le centenaire de sa naissance. Quatre organistes de talent Julien Tellier, Damien Colcomb, Jean-Pierre Griveau et Olivier Salandini font vibrer les chefs-d’œuvre de Vivaldi, Couperin, Pachelbel, Franck et Alain. .

Impasse de l’Église Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 02 66

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English :

On Sunday, June 28, 2026, at 3:00 p.m., the Church of Saint-Salomon and Saint-Grégoire in Pithiviers will host the 1st Loiret Departmental Organ Day! This event will highlight the historic Isnard organ (1789) through a special tribute and works by the great masters.

L’événement Première Journée Départementale de l’orgue Pithiviers a été mis à jour le 2026-06-13 par OT GRAND PITHIVERAIS