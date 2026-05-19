Première Randonnée Caritative à Javerdat avec le Lions Club Parking devant l’Auberge Javerdat

Javerdat

Première Randonnée Caritative à Javerdat avec le Lions Club

Parking devant l’Auberge 3 Rue du Cèdre Javerdat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le dimanche 14 juin 2026, le Lions Club Oradour-sur-Glane organise sa toute première randonnée caritative au départ de Javerdat. Une belle occasion de concilier sport, nature et générosité, puisque l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association E.MU.L. (Ensemble contre la MUcoviscidose en Limousin).

Trois superbes circuits tracés au cœur de la nature vous attendent, adaptés à toutes les envies et à tous les niveaux 7 km, 9,3 km et 11,8 km.

Infos pratiques

Rendez-vous À partir de 9h00 sur la place devant l’auberge de Javerdat (parking de la Mairie).

Inscriptions Sur place le matin même ou dès à présent en ligne sur la plateforme HelloAsso (ou via le QR code de l’affiche officielle).

Venez nombreux partager ce moment de convivialité pour la bonne cause ! .

Parking devant l’Auberge 3 Rue du Cèdre Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 12 62 97 l.oradour@aol.fr

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English : Première Randonnée Caritative à Javerdat avec le Lions Club

L’événement Première Randonnée Caritative à Javerdat avec le Lions Club Javerdat a été mis à jour le 2026-05-19 par Terres de Limousin