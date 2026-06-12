Montargis

Première séance

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Première séance

Un canard maladroit et un cochon timide, meilleurs amis du monde, se retrouvent mêlés à un complot visant à détruire la Terre. Leur amitié va t-elle résister face à ce tourbillon ? Humour assuré pour ce dessin animé familial. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

First session

L’événement Première séance Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS