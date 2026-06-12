Première séance Montargis
Première séance Montargis jeudi 23 juillet 2026.
Montargis
Première séance
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Première séance
Un canard maladroit et un cochon timide, meilleurs amis du monde, se retrouvent mêlés à un complot visant à détruire la Terre. Leur amitié va t-elle résister face à ce tourbillon ? Humour assuré pour ce dessin animé familial. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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First session
L’événement Première séance Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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