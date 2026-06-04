Premières gammes Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 17:00 –

Gratuit : oui Tout public

Piano solo, piano à 4 mains, piano jazz… Les élèves du Conservatoire de Nantes donnent un concert à l’occasion de l’inauguration du piano en libre accès à la médiathèque Jacques Demy.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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