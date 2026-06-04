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Premières gammes Médiathèque Jacques Demy Nantes

Premières gammes Médiathèque Jacques Demy Nantes

Premières gammes Médiathèque Jacques Demy Nantes mardi 30 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 17:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Piano solo, piano à 4 mains, piano jazz… Les élèves du Conservatoire de Nantes donnent un concert à l’occasion de l’inauguration du piano en libre accès à la médiathèque Jacques Demy.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


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