Premières lunes, Relais Tauzin, Bordeaux
Premières lunes, Relais Tauzin, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Premières lunes Samedi 20 juin, 10h00 Relais Tauzin Gironde
Gratuit – Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Cette réunion d’échanges animée par Julie MUXU, accompagnante en parentalité, permettra aux mères et aux filles, d’aborder librement les thèmes de la puberté et de l’arrivée des premières règles que l’on nomme pudiquement « premières lunes ».
Relais Tauzin 7 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/premieres-lunes-6290771 »}]
Cercle d’échange mères-filles : la puberté, les premières règles, parlons-en. parentalité puberté
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Spectacle de Magie, Echoppe seniors Billaudel, Bordeaux 2 juin 2026
- Du crime passionnel au féminicide, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 2 juin 2026
- Concert Piano et Soprano – Omaggio à l’italia, eglise notre dame, Bordeaux 2 juin 2026
- Impromptus circassiens, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux 3 juin 2026
- Atelier d’initiation au codage, Le 125 – Tiers lieu jeunesse – 125 cours Alsace et Lorraine 33000 Bordeaux, Bordeaux 3 juin 2026