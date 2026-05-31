Premières lunes, Relais Tauzin, Bordeaux

Premières lunes Samedi 20 juin, 10h00 Relais Tauzin Gironde

Gratuit – Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00

Cette réunion d’échanges animée par Julie MUXU, accompagnante en parentalité, permettra aux mères et aux filles, d’aborder librement les thèmes de la puberté et de l’arrivée des premières règles que l’on nomme pudiquement « premières lunes ».

Relais Tauzin 7 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/premieres-lunes-6290771 »}]

Cercle d’échange mères-filles : la puberté, les premières règles, parlons-en. parentalité puberté