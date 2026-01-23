PREMIÈRES PAGES 2026

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-02 10:30:00

Date(s) :

2026-04-02

La bibliothèque du Pont de Montvert dans le cadre des Premières pages 2026, vous convie au spectacle de Ameline Bernard le jeudi 2 avril de 10h à 10h30

Elle viendra à votre rencontre avec une nouvelle proposition de spectacle adapté aux tout-petits (0-3 ans et leur famille). Gratuit

La bibliothèque du Pont de Montvert dans le cadre des Premières pages 2026, vous convie au spectacle de Ameline Bernard le jeudi 2 avril de 10h à 10h30

Elle viendra à votre rencontre avec une nouvelle proposition de spectacle adapté aux tout-petits (0-3 ans et leur famille). Gratuit .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 9 72 66 06 24 biblipontdemontvert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pont de Montvert library, as part of Premières pages 2026, invites you to Ameline Bernard’s show on Thursday, April 2 from 10 a.m. to 10:30 a.m

She’ll be coming to meet you with a new show adapted to toddlers (0-3 years and their families). Free

L’événement PREMIÈRES PAGES 2026 Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère