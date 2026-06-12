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Premiers pas avec un ordinateur Montargis

Premiers pas avec un ordinateur Montargis

Premiers pas avec un ordinateur Montargis samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montargis

Premiers pas avec un ordinateur

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Premiers pas avec un ordinateur
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2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

First steps with a computer

L’événement Premiers pas avec un ordinateur Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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