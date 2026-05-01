Prendre la Lumière Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset
Prendre la Lumière Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset samedi 30 mai 2026.
Cusset
Prendre la Lumière Clôture de saison • Théâtre de Cusset
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-01
Atelier théâtre gratuit Prendre la lumière au Théâtre de Cusset écrivez et jouez un texte pour la grande cérémonie du 4 juin avec Arcosm. Ouvert à tous, sur inscription auprès du Théâtre de Cusset.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Free Prendre la lumière theater workshop at Théâtre de Cusset: write and perform a text for the grand ceremony on June 4 with Arcosm. Open to all, registration required at Théâtre de Cusset.
L’événement Prendre la Lumière Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-07 par Vichy Destinations
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