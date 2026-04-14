Prendre soin de la recherche : un atelier arts sciences, Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107, Rennes

Prendre soin de la recherche : un atelier arts sciences Jeudi 16 avril, 10h30 Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:30:00+02:00 – 2026-04-16T11:30:00+02:00

Par Audrey Gosset (ENS Paris-Saclay)

Je souhaite présenter l’atelier Prendre soin de la recherche, que j’ai conçu dans le cadre de ma thèse, à la Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay. Cet atelier mobilise l’écoféminisme, le théâtre de l’opprimé et les pratiques narratives pour créer un espace réflexif avec de jeunes chercheureuses en sciences fondamentales et expérimentales, où peuvent être interrogées leurs manières de faire science, leurs doutes et leurs trajectoires. Loin de considérer l’art comme un simple outil de médiation ou d’illustration, il s’agit d’expérimenter un renversement où l’implication des scientifiques dans des pratiques artistiques ouvre des possibilités de transformation des épistémologies dominantes et des institutions normatives. Présenter cet atelier, c’est partager une tentative située d’inventer des espaces où la recherche devient plus située, relationnelle et attentive aux enjeux socio-écologiques, et échanger ensemble sur la manière dont ces pratiques peuvent nourrir la réflexion collective sur l’université comme lieu de recomposition des savoirs.

Beaulieu – bâtiment 1 – Salle des thèses s.107 263 avenue général Leclerc Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://listes.univ-rennes.fr/wws/info/sciences-en-societe »}]

Cet atelier mobilise l’écoféminisme, le théâtre de l’opprimé et les pratiques narratives pour créer un espace réflexif avec de jeunes chercheureuses en sciences fondamentales et expérimentales.