Prends en de la graine Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons

Nyons

Prends en de la graine

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

spectacle à partir de 7 ans joué par la compagnie La Graineterie de Mots

Sur réservation

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Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

performed by La Graineterie de Mots for ages 7 and up

On reservation

L’événement Prends en de la graine Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale