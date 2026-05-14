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Prends en de la graine Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons

Prends en de la graine Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque départementale Drôme Provençale

Adresse : 9 Rue Albin Vilhet

Ville : 26110 Nyons

Département : Drôme

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Nyons

Prends en de la graine

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

spectacle à partir de 7 ans joué par la compagnie La Graineterie de Mots
Sur réservation
  .

Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26  mddp-nyons@ladrome.fr

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English :

performed by La Graineterie de Mots for ages 7 and up
On reservation

L’événement Prends en de la graine Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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