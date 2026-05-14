Prends en de la graine Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons
Prends en de la graine Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons samedi 30 mai 2026.
Nyons
Prends en de la graine
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
spectacle à partir de 7 ans joué par la compagnie La Graineterie de Mots
Sur réservation
.
Médiathèque départementale Drôme Provençale 9 Rue Albin Vilhet Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 48 26 mddp-nyons@ladrome.fr
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English :
performed by La Graineterie de Mots for ages 7 and up
On reservation
L’événement Prends en de la graine Nyons a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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