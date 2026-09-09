Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Hôtel de Ville, La Rochelle

Informations pratiques

Présence du stand de la Fondation du patrimoine 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fondation du patrimoine sera présente à l’Hôtel de ville de La Rochelle afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront découvrir les projets accompagnés sur le territoire, s’informer sur les dispositifs de soutien et d’appel aux dons, et échanger avec les représentants de la Fondation autour des initiatives portées par les collectivités du département de Charente-Maritime.

Hôtel de Ville 3 place de l’hôtel de Ville, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La Fondation du patrimoine sera présente à l’Hôtel de ville de La Rochelle afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront le…

©Fondation du patrimoine