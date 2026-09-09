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Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Hôtel de Ville, La Rochelle

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · La Rochelle

Présence du stand de la Fondation du patrimoine, Hôtel de Ville, La Rochelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
3 place de l'hôtel de Ville, 17000 La Rochelle
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit.

Présence du stand de la Fondation du patrimoine 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Fondation du patrimoine sera présente à l’Hôtel de ville de La Rochelle afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront découvrir les projets accompagnés sur le territoire, s’informer sur les dispositifs de soutien et d’appel aux dons, et échanger avec les représentants de la Fondation autour des initiatives portées par les collectivités du département de Charente-Maritime.

Hôtel de Ville 3 place de l’hôtel de Ville, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
La Fondation du patrimoine sera présente à l’Hôtel de ville de La Rochelle afin de présenter son action en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine local. Les visiteurs pourront le…

©Fondation du patrimoine

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