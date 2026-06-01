Présentation-atelier mobilité réseau Txik Txak Association Amalia Saint-Palais
Présentation-atelier mobilité réseau Txik Txak Association Amalia Saint-Palais mardi 16 juin 2026.
Saint-Palais
Présentation-atelier mobilité réseau Txik Txak
Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Rendez-vous au local d’Amalia pour un atelier de mobilité afin de découvrir le réseau Txik Txak. .
Association Amalia 5 Rue Gambetta Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 48 58 54 assoamalia@gmail.com
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English : Présentation-atelier mobilité réseau Txik Txak
L’événement Présentation-atelier mobilité réseau Txik Txak Saint-Palais a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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