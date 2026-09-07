Présentation de documents patrimoniaux, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Présentation de documents patrimoniaux Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez découvrir les trésors cachés des collections patrimoniales conservées à la Bibliothèque Ceccano ! Tout au long de la journée, venez découvrir de nombreux documents, anciens ou récents, issus des collections patrimoniales. Voyagez, rêvez, partagez les coups de cœur des équipes du service de la Bibliothèque patrimoniale et faites-nous part des vôtres.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 85 15 59 »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

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