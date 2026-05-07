Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 17:00:00

fin : 2026-06-02 18:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Rencontre avec Franck Pomarez directeur de la ferme aquacole de Lau Balagnas histoire et fonctionnement d’une ferme familiale.

Gratuit-dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Interview with Franck Pomarez, director of the Lau Balagnas aquaculture farm: history and operation of a family farm.

Free subject to availability

L’événement Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65