Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées CAUTERETS Cauterets
Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées CAUTERETS Cauterets mardi 2 juin 2026.
Cauterets
Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 17:00:00
fin : 2026-06-02 18:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Rencontre avec Franck Pomarez directeur de la ferme aquacole de Lau Balagnas histoire et fonctionnement d’une ferme familiale.
Gratuit-dans la limite des places disponibles
.
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
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English :
Interview with Franck Pomarez, director of the Lau Balagnas aquaculture farm: history and operation of a family farm.
Free subject to availability
L’événement Présentation de la ferme aquacole la truite des pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Cauterets|CDT65
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