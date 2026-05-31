Présentation de la flottille du Centre Nautique Sèvre et Loire, et des régates de Trentemoult, Centre Nautique Sèvre et loire, Rezé

Présentation de la flottille du Centre Nautique Sèvre et Loire, et des régates de Trentemoult 19 et 20 septembre Centre Nautique Sèvre et loire Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation des bateaux représentatifs de la flottille du CNSL

Le CNSL navigue sur des bateaux que l’on nomme voile-aviron.

Mais qu’est-ce donc que ce type de navire ?

Le voile-aviron est une embarcation légère équipée d’un mât, d’une voile et d’avirons. Cette embarcation est polyvalente et adaptée à différentes conditions de navigation :

– La voile est utilisée par vent favorable,

– Tandis que les avirons permettent de progresser par peu ou pas de vent ou pour manœuvrer dans les espaces étroits comme les rivières.

– C’est un bateau idéal pour explorer les côtes, les rivières et les lacs.

– Il est respectueux de l’environnement car sans moteur.

– Sa mise à l’eau et rapide, sa simplicité de conception, son faible tirant d’eau facilitent la mise en place des avirons et de la voile.

Ces bateaux naviguent :

– Dans notre environnement tout proche : Erdre, estuaire de la Loire, baie de Bourgneuf, …

– Dans les espaces maritimes régionaux : bassin d’Arcachon, Golfe du Morbihan, baie de Morlaix, rade de Brest, Pays Basque …

– Et jusque chez nos voisins européens : fjords de Norvège, lacs et canaux des Pays Bas, lac Léman, …

Quelques bateaux emblématiques de la flotille seront présentés. Ainsi le Seil, issu de la prame norvégienne, la yole de Ness, typique des îles Shetland, le camin du Havre, un canot à clins d’inspiration nord-américaine, un cat-boat, un Moth …

Des passionnés seront sur place pour présenter et expliquer l’utilisation et le mode de fonctionnement de ces bateaux.

Histoire des régates de Trentemoult

Une exposition retracera l’histoire des régates de Trentemoult, qui existent depuis la fin du 19ème siècle, et que le CNSL s’attache à faire revivre chaque année.

Centre Nautique Sèvre et loire 1, rue Codet 44400 Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.cnsl.fr/ Les locaux du CNSL sont installés dans l’ancien Chantier naval du Port à Rezé. Les activités proposées sont les suivantes :

Développer les activités nautiques à partir de Rezé en favorisant les échanges et les rencontres.

Constituer une véritable base nautique sur Trentemoult.

Développer la voile loisir à travers la promotion du voile-aviron.

Former des adhérents à la pratique des activités nautiques par la transmission des savoir-faire.

Mettre en valeur le patrimoine maritime et fluvial. Deux parkings se trouvent à proximité du CNSL

Présentation des bateaux représentatifs de la flottille du CNSL

Dominique Hottois