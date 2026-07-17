Présentation de la maison et du philosophe Alain, Maison Alain, Le Vésinet

Informations pratiques

Présentation de la maison et du philosophe Alain Dimanche 20 septembre, 10h15, 11h15, 12h15, 13h15 Maison Alain Yvelines

25 personnes par conférence – inscription conseillée www.levesinet.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Présentation du philosophe Alain, de son oeuvre et de la maison où il vécut les 34 dernières années de sa vie.

Maison Alain 75 avenue Émile-Thiebaut 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.levesinet.fr »}] Le philosophe Émile-Auguste Chartier (1868-1951), dit Alain, désirait s’installer en banlieue dans une petite maison avec jardin. Mme Morre-Lamblin, l’une des deux femmes qui a partagé sa vie et qui réside à Saint-Germain-en-Laye, trouve une maisonnette, dont Alain prend possession le 13 novembre 1917. Il y demeure jusqu’à sa mort. L’habitation modeste est décorée en brique apparente aux angles et aux encadrements de fenêtres. Alain y a notamment écrit Stendhal, Souvenirs de guerre, Histoire de mes pensées et Les propos d’un Normand. Une plaque apposée sur la façade commémore le souvenir du philosophe.

Conférence sur le philosophe Alain

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