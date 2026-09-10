Présentation de la nouvelle carte en relief interactive au Musée de St Martin, Musée de Saint-Martin, Saint-Martin-de-Belleville

Informations pratiques

Présentation de la nouvelle carte en relief interactive au Musée de St Martin Samedi 19 septembre, 16h30 Musée de Saint-Martin Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Nous vous invitons à découvrir la Vallée des Belleville comme vous ne l’avez jamais vue ! Une spectaculaire carte en relief de 2 mètres s’anime grâce à des vidéos et projections interactives pour raconter l’évolution du territoire, de l’époque glaciaire à aujourd’hui.

Musée de Saint-Martin Place de l’église, 73440 Saint-Martin-de-Belleville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Martin-de-Belleville 73440 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 00 20 00 http://www.st-martin-belleville.com Situé au cœur du village de Saint-Martin-de-Belleville, dans une ancienne ferme bellevilloise, le musée de Saint-Martin retrace 150 ans d’histoire de cette haute-vallée de montagne. La visite s’organise en trois périodes : l’apogée de la civilisation agro-pastorale au 19e siècle, les mutations industrielles du début du 20e siècle et la révolution touristique entamée dans les années 60, avec l’aménagement des sites des Menuires et de Val Thorens. La visite est rendue vivante par des témoignages enregistrés d’anciens Bellevillois et des films racontant la construction des stations, ou reconstituant des scènes de la vie traditionnelle.

Nous vous invitons à découvrir la Vallée des Belleville comme vous ne l’avez jamais vue ! Une spectaculaire carte en relief de 2 mètres s’anime grâce à des vidéos et projections interactives pour du…

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