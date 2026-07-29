Présentation de la programmation du Tétris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
vendredi 18 septembre 2026 · Rue du 329ème Régiment d'Infanterie · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Présentation de la programmation du Tétris
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Envie d’en savoir plus sur les concerts, expos et spectacles qui vous feront vibrer pour cette nouvelle saison ?
Rendez-vous dans le bar du Tetris en compagnie de l’équipe ! L’occasion de se retrouver et de découvrir ce qu’il se trame entre nos murs sur la fin d’année de septembre à décembre. Et qui sait peut-être repartirez-vous avec quelques cadeaux ou places de concerts…
Après la présentation, la soirée continue avec le concert avec le vernissage de la nouvelle exposition et un concert surprise ! .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38
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English : Présentation de la programmation du Tétris
L’événement Présentation de la programmation du Tétris Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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