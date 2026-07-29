Présentation de la programmation du Tétris Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Présentation de la programmation du Tétris

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Envie d’en savoir plus sur les concerts, expos et spectacles qui vous feront vibrer pour cette nouvelle saison ?

Rendez-vous dans le bar du Tetris en compagnie de l’équipe ! L’occasion de se retrouver et de découvrir ce qu’il se trame entre nos murs sur la fin d’année de septembre à décembre. Et qui sait peut-être repartirez-vous avec quelques cadeaux ou places de concerts…

Après la présentation, la soirée continue avec le concert avec le vernissage de la nouvelle exposition et un concert surprise ! .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Présentation de la programmation du Tétris

L’événement Présentation de la programmation du Tétris Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie