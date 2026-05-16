Présentation de la restauration du tableau de saint Valentin, Église Notre-Dame de l’Assomption, Rouffach

Informations pratiques

Présentation de la restauration du tableau de saint Valentin 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de l’Assomption Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les restaurateurs de l’atelier Orpimento vous présenteront les différentes étapes de la restauration du tableau de « Saint Valentin et l’épileptique », oeuvre du XVIIIe siècle protégée au titre des Monuments historiques.

Église Notre-Dame de l’Assomption Place de la République, 68250 Rouffach, France Rouffach 68250 Paris 3e Arrondissement Haut-Rhin Grand Est 0389780300 https://www.ville-rouffach.fr/decouvrir-rouffach/a-voir-a-faire De loin, la flèche de l’église Notre-Dame de l’Assomption, “doigt de la cité” fait signe au visiteur toujours surpris de trouver un monument aussi important dans une petite ville. Rouffach, ancienne capitale du haut-Mundat, possession des princes-évêques de Strasbourg, se devait de posséder une église à l’échelle de ses puissants seigneurs et maîtres.

Digne fille de sa prestigieuse église-mère qu’est la cathédrale de Strasbourg, elle est avant tout une œuvre de foi érigée par la volonté et par l’effort commun avec ce noble matériau qu’est le grès jaune du Strangenberg, réflecteur de lumière.

La tour centrale à huit pans, d’influence bourguignonne, a servi de clocher depuis sa construction (au XIIIe siècle) jusqu’au transfert des cloches dans la tour nord. Le massif occidental et sa très belle rosace sont érigés au XIVe siècle, notamment par le maître d’œuvre Woelflin de Rouffach. Parking.

Les restaurateurs de l’atelier Orpimento vous présenteront les différentes étapes de la restauration du tableau de « Saint Valentin et l’épileptique », oeuvre du XVIIIe siècle protégée au titre des…

©Ville de Rouffach