Présentation de la Saison 26/27 du Théâtre de la Cité, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Présentation de la Saison 26/27 du Théâtre de la Cité Jeudi 24 septembre, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00

Jeudi 24 septembre – 18h

Médiathèque Saint-Cyprien, Square Maurice Pujol, 31300 Toulouse (05.62.27.63.30)

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

Présentation de la Saison 26/27 du Théâtre de la Cité