AGENDA · Toulouse
Présentation de la Saison 26/27 du Théâtre de la Cité, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Saint-Cyprien · Toulouse
Informations pratiques
Présentation de la Saison 26/27 du Théâtre de la Cité Jeudi 24 septembre, 18h00 Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:00:00+02:00
Jeudi 24 septembre – 18h
Médiathèque Saint-Cyprien, Square Maurice Pujol, 31300 Toulouse (05.62.27.63.30)
Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
Présentation de la Saison 26/27 du Théâtre de la Cité
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