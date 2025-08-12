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AGENDA · Dives-sur-Mer

Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer Beffroi Dives-sur-Mer

samedi 26 septembre 2026 · Beffroi · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Beffroi
Adresse
Avenue du Commandant Charcot
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :
2026-09-26

La ville de Dives-sur-Mer vous présente sa nouvelle saison culturelle 2026-2027 qui sera suivie du concert de jazz echoes of the jungle trio par la compagnie Ne dites pas non, vous avez souris.
La ville de Dives-sur-Mer vous présente sa nouvelle saison culturelle 2026-2027 qui sera suivie du concert de jazz echoes of the jungle trio par la compagnie Ne dites pas non, vous avez souris.

Sur réservation, à partir du 11 septembre.   .

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50 

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English : Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer

The town of Dives-sur-Mer is pleased to present its new 2026–2027 cultural season, which will be followed by a jazz concert by the “Echoes of the Jungle Trio”, organised by the company ‘Ne dites pas non, vous avez souris’.

L’événement Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge

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