Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer Beffroi Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 21:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La ville de Dives-sur-Mer vous présente sa nouvelle saison culturelle 2026-2027 qui sera suivie du concert de jazz echoes of the jungle trio par la compagnie Ne dites pas non, vous avez souris.

La ville de Dives-sur-Mer vous présente sa nouvelle saison culturelle 2026-2027 qui sera suivie du concert de jazz echoes of the jungle trio par la compagnie Ne dites pas non, vous avez souris.

Sur réservation, à partir du 11 septembre. .

Beffroi Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

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English : Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer

The town of Dives-sur-Mer is pleased to present its new 2026–2027 cultural season, which will be followed by a jazz concert by the “Echoes of the Jungle Trio”, organised by the company ‘Ne dites pas non, vous avez souris’.

L’événement Présentation de la saison culturelle de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Normandie Pays d’Auge