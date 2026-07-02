Présentation de l’orgue de la basilique Notre-Dame des Tables, Basilique Notre-Dame des Tables, Montpellier

Informations pratiques

Présentation de l’orgue de la basilique Notre-Dame des Tables Samedi 19 septembre, 16h30 Basilique Notre-Dame des Tables Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez l’orgue, son fonctionnement et ses sonorités à travers une présentation accessible à tous.

Cette rencontre sera suivie d’un petit concert permettant d’apprécier toute la richesse musicale de l’instrument.

Basilique Notre-Dame des Tables Place Notre Dame, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://www.cathedrale-montpellier.fr/la-basilique-notre-dame-des-tables Édifice de style baroque.

Présentation de l’orgue et petit concert.

©GVdH