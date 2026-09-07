Présentation de l’orgue de la Basilique Saint-Pierre, Basilique Saint-Pierre, Avignon

Informations pratiques

Présentation de l’orgue de la Basilique Saint-Pierre Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Basilique Saint-Pierre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation de l’orgue Puget avec accès à la tribune, par les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

A partir de 14h, toutes les 30 minutes.

Renseignements :

Mail : contact@musique-sacree-en-avignon.org

Basilique Saint-Pierre Place Saint Pierre, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490865402 https://avignon-tourisme.com/activites/basilique-saint-pierre [{« link »: « mailto:contact@musique-sacree-en-avignon.org »}]

Présentation de l’orgue Puget avec accès à la tribune, par les organistes de Musique Sacrée et Orgue en Avignon.

©Inventaire National des Orgues