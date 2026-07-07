Présentation de l’orgue de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Rezé
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Paul · Rezé
Informations pratiques
Présentation de l’orgue de l’église Saint-Paul Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Paul Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
L’organiste Jean-Michel ROGER vous présente l’orgue de l’église Saint-Paul.
Installé dans les années 1880 au sein de l’église Saint-Paul, l’orgue a été entièrement reconstruit un siècle plus tard par le facteur d’orgues Yves Sévère.
Particulièrement adapté pour la musique baroque, il possède 23 jeux et 1362 tuyaux : venez en découvrir les sonorités avec son organiste !
Église Saint-Paul Place Roger Salengro, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire L’église paroissiale Saint-Paul est un édifice incontournable du quartier Pont-Rousseau. Édifiée au milieu du 19e siècle, elle a permis d’accueillir les fidèles de ce quartier alors en pleine croissance, tout en faisant écho au Moyen Âge par son style néogothique. Accès : Bus C4 (Saint-Paul/Salengro)
L’organiste Jean-Michel ROGER vous présente l’orgue de l’église Saint-Paul.
© Ville de Rezé
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