Cabrerets

Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne

130 rue du Château Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Présentation, vente et dédicace de l'ouvrage.

Présentation, vente et dédicace de l'ouvrage.

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130 rue du Château Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 09 86 55 82 contact@edicausse.fr

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English :

Presentation, sales and book signing.

L’événement Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot