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Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets

Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets

Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 130 rue du Château

Ville : 46330 Cabrerets

Département : Lot

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit

Cabrerets

Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne

130 rue du Château Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Présentation, vente et dédicace de l'ouvrage.

Présentation, vente et dédicace de l'ouvrage.

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130 rue du Château Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 09 86 55 82  contact@edicausse.fr

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English :

Presentation, sales and book signing.

L’événement Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot

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