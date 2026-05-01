Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets
Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets vendredi 22 mai 2026.
Cabrerets
Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne
130 rue du Château Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Présentation, vente et dédicace de l'ouvrage.
Présentation, vente et dédicace de l'ouvrage.
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130 rue du Château Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 09 86 55 82 contact@edicausse.fr
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English :
Presentation, sales and book signing.
L’événement Présentation de l’ouvrage Cabrerets du XIXe au XXe siècles au confluent du Célé et de la Sagne Cabrerets a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot