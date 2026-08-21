Présentation de l’ouvrage de Gilles Marty, architecte de l’Historial franco-allemand, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

Informations pratiques

Présentation de l’ouvrage de Gilles Marty, architecte de l’Historial franco-allemand Samedi 17 octobre, 16h00 Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

En écho au dixième anniversaire de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, nous accueillerons son architecte : Gilles Marty. Ce dernier viendra présenter son ouvrage « Les plus beaux mètres carrés sont ceux que l’on ne construit pas », publié en 2026.

Venez découvrir son travail, échanger avec l’auteur et faites-vous dédicacer votre exemplaire !

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 0971008877 https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf.

Musée dédiée à la Première Guerre mondiale, les combats du front des Vosges et la réconciliation franco-allemande. Parking, musée accessible pour personnes à mobilités réduites.

En écho au dixième anniversaire de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, nous accueillerons son architecte : Gilles Marty. Ce dernier viendra présenter son ouvrage « Les plus beaux sont…

©CMNHWK