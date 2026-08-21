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Présentation de l’ouvrage de Gilles Marty, architecte de l’Historial franco-allemand, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

samedi 17 octobre 2026 · Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf · Wattwiller

Présentation de l’ouvrage de Gilles Marty, architecte de l’Historial franco-allemand, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf
Adresse
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller
Ville
68700 Wattwiller
Département
Haut-Rhin

Présentation de l’ouvrage de Gilles Marty, architecte de l’Historial franco-allemand Samedi 17 octobre, 16h00 Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

En écho au dixième anniversaire de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, nous accueillerons son architecte : Gilles Marty. Ce dernier viendra présenter son ouvrage « Les plus beaux mètres carrés sont ceux que l’on ne construit pas », publié en 2026.
Venez découvrir son travail, échanger avec l’auteur et faites-vous dédicacer votre exemplaire !

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 0971008877 https://www.memorial-hwk.eu/fr/historial Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf.
Musée dédiée à la Première Guerre mondiale, les combats du front des Vosges et la réconciliation franco-allemande. Parking, musée accessible pour personnes à mobilités réduites.
En écho au dixième anniversaire de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, nous accueillerons son architecte : Gilles Marty. Ce dernier viendra présenter son ouvrage « Les plus beaux sont…

©CMNHWK

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