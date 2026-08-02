Présentation de l’ouvrage « Immer-son. Écouter aux pages des romans (Jane Eyre et Dracula) » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
jeudi 17 décembre 2026 · Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) · Paris
Informations pratiques
Lire, c’est aussi écouter. À rebours d’une conception
essentiellement visuelle de la lecture, Immer-son révèle comment les
paysages sonores imaginés par Charlotte Brontë et Bram Stoker façonnent
notre immersion dans Jane Eyre et Dracula, jusqu’à prendre une nouvelle
vie dans leurs adaptations radiophoniques.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Immer-son. Écouter aux pages des romans (Jane Eyre et Dracula), à paraître aux éditions de l’ENS Lyon, en septembre 2026.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Anaïs Martin, autrice du livre, en dialogue avec un.e journaliste spécialiste du sujet.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.
À propos de l’ouvrage
À l’heure où l’adjectif « immersif » semble devenu le gage de qualité
d’expositions artistiques et de gadgets numériques, l’étude du
potentiel immersif du son est pourtant délaissée par les sciences
humaines. Cet ouvrage développe le concept d’« immer-son », à savoir la
façon dont le son facilite l’immersion, et soutient que l’écoute d’un
roman est tout aussi importante que sa lecture, en montrant comment les
écritures de Charlotte Brontë et Bram Stoker stimulent l’imagination
auditive des lecteurs et renforcent leur immersion dans les univers
fictifs de Jane Eyre et Dracula. L’étude conjointe de
ces romans et de leurs adaptations radiophoniques françaises souligne
par ailleurs comment leurs paysages sonores prennent vie en changeant de
médium. Entre textualisation du son et sonification du texte, cet
ouvrage intermédial s’inscrit donc dans le champ des études sonores, en y
apportant l’éclairage d’analyses littéraires et radiophoniques, afin de
proposer une nouvelle lecture de Jane Eyre et Dracula, avec les oreilles grand ouvertes.
À propos de l’autrice
Anaïs Martin est titulaire de l’agrégation d’anglais et
d’un doctorat en études anglophones. Elle a également été formée au
Conservatoire de musique d’Aix-en-Provence. Elle enseigne actuellement
en lycée à Aubagne (13) ainsi qu’à l’université d’Aix-Marseille. Sa
recherche porte sur les paysages sonores de la littérature victorienne
et la façon dont le son favorise l’imagination des lecteurs et leur
immersion dans des univers fictifs. Ayant collaboré avec des adapteurs
et réalisateurs de France Culture, elle met à profit ses observations
pour étudier les stratégies d’adaptation radiophonique d’œuvres
victoriennes et continuer d’explorer comment la sonification du texte
permet de lire des romans différemment.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Immer-son. Écouter aux pages des romans (Jane Eyre et Dracula) », en présence de l’autrice Anaïs Martin.
Le jeudi 17 décembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T20:00:00+01:00
fin : 2026-12-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T21:00:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/immer-son-ecouter-aux-pages-des-romans-jane-eyre-et-dracula https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
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