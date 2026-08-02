Informations pratiques

Lire, c’est aussi écouter. À rebours d’une conception

essentiellement visuelle de la lecture, Immer-son révèle comment les

paysages sonores imaginés par Charlotte Brontë et Bram Stoker façonnent

notre immersion dans Jane Eyre et Dracula, jusqu’à prendre une nouvelle

vie dans leurs adaptations radiophoniques.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Immer-son. Écouter aux pages des romans (Jane Eyre et Dracula), à paraître aux éditions de l’ENS Lyon, en septembre 2026.

Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Anaïs Martin, autrice du livre, en dialogue avec un.e journaliste spécialiste du sujet.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invité.e.s.

À propos de l’ouvrage

À l’heure où l’adjectif « immersif » semble devenu le gage de qualité

d’expositions artistiques et de gadgets numériques, l’étude du

potentiel immersif du son est pourtant délaissée par les sciences

humaines. Cet ouvrage développe le concept d’« immer-son », à savoir la

façon dont le son facilite l’immersion, et soutient que l’écoute d’un

roman est tout aussi importante que sa lecture, en montrant comment les

écritures de Charlotte Brontë et Bram Stoker stimulent l’imagination

auditive des lecteurs et renforcent leur immersion dans les univers

fictifs de Jane Eyre et Dracula. L’étude conjointe de

ces romans et de leurs adaptations radiophoniques françaises souligne

par ailleurs comment leurs paysages sonores prennent vie en changeant de

médium. Entre textualisation du son et sonification du texte, cet

ouvrage intermédial s’inscrit donc dans le champ des études sonores, en y

apportant l’éclairage d’analyses littéraires et radiophoniques, afin de

proposer une nouvelle lecture de Jane Eyre et Dracula, avec les oreilles grand ouvertes.

→ En savoir plus

À propos de l’autrice

Anaïs Martin est titulaire de l’agrégation d’anglais et

d’un doctorat en études anglophones. Elle a également été formée au

Conservatoire de musique d’Aix-en-Provence. Elle enseigne actuellement

en lycée à Aubagne (13) ainsi qu’à l’université d’Aix-Marseille. Sa

recherche porte sur les paysages sonores de la littérature victorienne

et la façon dont le son favorise l’imagination des lecteurs et leur

immersion dans des univers fictifs. Ayant collaboré avec des adapteurs

et réalisateurs de France Culture, elle met à profit ses observations

pour étudier les stratégies d’adaptation radiophonique d’œuvres

victoriennes et continuer d’explorer comment la sonification du texte

permet de lire des romans différemment.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Immer-son. Écouter aux pages des romans (Jane Eyre et Dracula) », en présence de l’autrice Anaïs Martin.

Le jeudi 17 décembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-17T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-17T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-17T19:00:00+02:00_2026-12-17T21:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/immer-son-ecouter-aux-pages-des-romans-jane-eyre-et-dracula https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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