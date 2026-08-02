Informations pratiques

À la fin des années 1960, porté par l’envolée des

revenus du pétrole, l’Iran se rêve en « centre régional des arts et de

l’architecture » : l’État convoque les grands maîtres occidentaux,

multiplie congrès et concours, et le mécénat de la reine Farah Diba fait

de l’architecture un instrument de prestige politique. De cet élan naît

un paradoxe que ce livre nomme le désir d’avant-garde, une aspiration

ardente au progrès qui importe des modèles déjà dépassés sans laisser

émerger d’avant-garde locale. À partir de sources inédites, Le désir

d’avant-garde retrace deux décennies décisives jusqu’à la révolution de

1979, et offre une réflexion rare sur la modernité architecturale hors

d’Occident.

La FMSH a le plaisir d’accueillir les éditions de La Commune pour une soirée de présentation de l’ouvrage Le désir d’avant-garde.

À cette occasion, son auteur, Sina Abédi, présentera son ouvrage avant d’échanger avec Richard Scoffier, architecte et écrivain.

La rencontre sera suivie d’un temps d’échange avec le public.

À propos de l’ouvrage

À la fin des années 1960, porté par l’envolée des revenus du pétrole,

l’Iran connaît une prospérité spectaculaire et se rêve en « centre

régional des arts et de l’architecture ». L’État convoque les plus

grands architectes occidentaux, multiplie revues, congrès et concours

internationaux, tandis que le mécénat de la reine Farah Diba fait de

l’architecture un instrument de prestige et de légitimité politique. De

Téhéran à Ispahan, une génération d’architectes iraniens collabore avec

les maîtres venus d’Amérique et d’Europe, entre logement de masse et

restauration des sites historiques.

De cet élan naît un paradoxe que ce livre nomme le désir

d’avant-garde : une aspiration ardente au progrès qui importe des idées

occidentales déjà dépassées sans laisser émerger une avant-garde

véritablement locale. Ispahan en devient le symbole, partagée entre la

sauvegarde de ses jardins persans et l’arrivée de gigantesques

équipements industriels.

À partir de sources inédites et d’une riche iconographie, Le désir

d’avant-garde retrace deux décennies décisives, jusqu’à leur basculement

avec la révolution de 1979. Au-delà du seul cas iranien, il offre une

réflexion rare sur la modernité architecturale hors d’Occident.

→ En savoir plus

À propos des intervenants

Sina Abedi, né à Ispahan, en Iran, est docteur

en architecture, enseignant-chercheur et entrepreneur culturel. Diplômé

de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles et docteur

en architecture de l’Université Paris-Est, il est chercheur associé au

laboratoire IPRAUS (Institut parisien de recherche : architecture,

urbanistique, société) de l’École nationale supérieure d’architecture de

Paris-Belleville. Il est également directeur exécutif pour la France de

la chaire franco-chinoise MAGE (Métropoles et Architecture des Grands

Événements). Parallèlement à ses activités académiques, Sina Abedi

s’investit dans le domaine culturel et dirige plusieurs organisations

consacrées aux créations artistiques interdisciplinaires et aux échanges

interculturels. Il est également administrateur de la Fondation

nationale des beaux-arts.

Richard Scoffier est architecte, critique et

théoricien. Il a fondé son agence après avoir été lauréat des Albums de

la Jeune Architecture, et a notamment signé le Centre musical d’Étouvie à

Amiens ainsi que la Maison des associations du XVIIIe arrondissement.

Professeur titulaire aux ENSA de Versailles et de Paris-Val de Seine de

1992 à 2023, il anime depuis 2011 l’Université populaire du Pavillon de

l’Arsenal. Auteur de plus de quatre cents articles et de plusieurs

ouvrages, dont Les quatre concepts fondamentaux de l’architecture

contemporaine, il a reçu, en 2015, la médaille de l’analyse

architecturale de l’Académie d’architecture.

Soirée de présentation d’ouvrage par les éditions La Commune.

Le jeudi 29 octobre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-29T19:30:00+01:00

fin : 2026-10-29T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-29T18:30:00+02:00_2026-10-29T20:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Grand Hall de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH)Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/le-desir-davant-garde https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



Afficher la carte du lieu Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) et trouvez le meilleur itinéraire

