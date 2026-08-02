Présentation de l’ouvrage « Le poteau, le traître et la balance. La vie morale des cités » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) · Paris
Informations pratiques
Le poteau, le traître, la balance : trois figures qui disent tout
d’un monde où l’amitié est une éthique, et la déloyauté, une sentence.
Découvrez la banlieue comme un univers moral traversé par des exigences
de fidélité, des rapports de pouvoir et des tensions entre réussite,
respect et trahison.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage Le poteau, le traître et la balance. La vie morale des cités, à paraître aux éditions Créaphis, en septembre 2026.
Cette séance des « Livres en dialogue » accueillera Kamel Boukir, auteur du livre, en dialogue avec le journaliste Sylvain Bourmeau.
À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités.
À propos de l’ouvrage
Prise comme forme de vie, la banlieue est moins une marge qu’une région morale, avec son épicentre et ses périphéries. La polarité de ce paysage tourne autour d’un triptyque : le « poteau », le « traître » et la « balance », avec sur ses franges la famille, le voisinage et les institutions éducatives et républicaines. Ces figures hyperboliques de la fidélité et de la trahison dessinent un milieu où règnent une éthique du défi et un sens de la démesure. L’enquête sociologique de Kamel Boukir interroge la conception d’une vie morale accomplie : de quoi sont faits les liens par lesquels chacun (s)’impose d’être exigeant avec soi-même et les autres ? Qu’advient-il de l’amitié lorsqu’une trajectoire délinquante jette les amis d’enfance aux confins de la paranoïa, qui travaille la lutte pour les biens et le prestige au carrefour de trois ordres hiérarchiques : l’ordre des générations, la grandeur charismatique et la réussite économique ? La postface de Daniel Cefaï situe cette ethnographie au long cours dans le contexte des discussions de la sociologie urbaine contemporaine.
À propos des intervenants
Kamel Boukir est sociologue et maître de
conférences à l’EHESS. Ses travaux portent sur la jeunesse et la
déviance, sous l’angle d’une sociologie morale où il explore les
conflits de loyauté qui émergent lorsque l’amitié d’enfance s’abîme dans
la complicité criminelle. Parmi ses publications : « “Suis-je le gardien de mon frère ?” La
complicité entre convoitise, haine et trahison » (Terrain, n° 72, 2022)
et « “On est des mecs de cité !” Genèse écologique de l’expérience
morale : l’esprit de localité des bandes de jeunes en banlieue
parisienne » (Daniel Cefaï et al. (dir.), Écologie humaine, une science
sociale des milieux de vie, Créaphis, 2024). En parallèle, sa passion pour la montagne l’a mis au contact des
récits d’exploration. Il a introduit et traduit le Journal d’un
explorateur noir au pôle Nord de Matthew A. Henson (Zones sensibles,
2020).
Sylvain Bourmeau a pris part depuis la fin des
années 1980 au lancement de trois réussites médiatiques durables : la
revue de science politique Politix, l’hebdomadaire Les Inrockuptibles
(dont il fut le directeur adjoint de la rédaction entre 1994 et 2008) et
le quotidien en ligne Mediapart (dont il a fait partie du petit groupe
de journalistes fondateurs entre 2008 et 2011). Il fut, par ailleurs,
directeur adjoint de la rédaction de Libération et professeur associé à
l’École des hautes études en sciences sociales. Il est l’auteur de Bâtonnage , un recueil de poésie, paru en 2017 aux
éditions Stock et l’auteur et réalisateur d’une collection d’une
trentaine de films documentaires, « Les Intellectuels du XXIe siècle »
produits par Les Films d’Ici pour France Télévisions et Ils ne sont pas
l’extrême droite, ils font l’extrême droite, à paraitre aux éditions de
la Découverte en septembre. Directeur du quotidien d’idées AOC, Sylvain Bourmeau a été également
producteur de l’émission « La Suite dans les idées » sur France Culture
et professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « Le poteau, le traître et la balance. La vie morale des cités », en présence de l’auteur Kamel Boukir.
Le jeudi 24 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-24T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-25T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-24T19:00:00+02:00_2026-09-24T21:00:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/le-poteau-le-traitre-et-la-balance-la-vie-morale-des-cites https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
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