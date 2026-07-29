Présentation de saison 2026-2027 du Quai des Arts d’Argentan Quai des Arts Argentan

Informations pratiques

Argentan

Présentation de saison 2026-2027 du Quai des Arts d’Argentan

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Samedi 12 septembre à 20h

Durée de la présentation 1h

Durée du concert 1h30

Tout public

Gratuit, entrée libre

Buffet sucré offert

Venez passer une soirée vitaminée avec le concert La Camelote des Frères Lindecker, juste après la présentation de

la saison 2026-2027 en images. La Camelote vient dérouiller la chanson française ! Brassens, Piaf, Perret, Aznavour, Brel et les autres se font dégraisser le gorille, décaper le padam, lustrer les deux guitares ou briquer les mots bleus par ces experts

certifiés en vintage.

PRÉSENTATIONS EXPRESS

Le film de la nouvelle saison projeté en bas de chez vous, aux quartiers des Provinces et Saint-Michel.

Détail des dates, horaires et lieux à retrouver sur le site internet. .

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 39 69 00 billetterie@quaidesarts.fr

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English : Présentation de saison 2026-2027 du Quai des Arts d’Argentan

L’événement Présentation de saison 2026-2027 du Quai des Arts d’Argentan Argentan a été mis à jour le 2026-07-21 par Terres d’Argentan Intercom