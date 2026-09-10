Présentation de saison 26/27 de chez Francine Théâtre Francine Vasse Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre Francine Vasse · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 19:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit
Pour ouvrir cette nouvelle saison, l’équipe prend le micro et se plie au jeu de la présentation de saison.Porté à trois voix et en formule apéro, ce pitch convivial est l’occasion parfaite de découvrir en un temps record les spectacles, la pratique artistique et tous les rendez-vous qui jalonnent cette saison 2026–2027.Chers publics, artistes, partenaires, nous vous attendons !
Théâtre Francine Vasse Nantes 44000
https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/agenda/563-Presentation-de-saison?session=563
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