Présentation de saison 26/27 de chez Francine Théâtre Francine Vasse Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 19:00 – 20:00

Gratuit : non Gratuit

Pour ouvrir cette nouvelle saison, l’équipe prend le micro et se plie au jeu de la présentation de saison.Porté à trois voix et en formule apéro, ce pitch convivial est l’occasion parfaite de découvrir en un temps record les spectacles, la pratique artistique et tous les rendez-vous qui jalonnent cette saison 2026–2027.Chers publics, artistes, partenaires, nous vous attendons !

Théâtre Francine Vasse Nantes 44000

https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/agenda/563-Presentation-de-saison?session=563



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