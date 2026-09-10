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Présentation de saison 26/27 de chez Francine Théâtre Francine Vasse Nantes

jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre Francine Vasse · Nantes

Présentation de saison 26/27 de chez Francine Théâtre Francine Vasse Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Théâtre Francine Vasse
Adresse
18 rue Colbert 44000 Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 19:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit  

Pour ouvrir cette nouvelle saison, l’équipe prend le micro et se plie au jeu de la présentation de saison.Porté à trois voix et en formule apéro, ce pitch convivial est l’occasion parfaite de découvrir en un temps record les spectacles, la pratique artistique et tous les rendez-vous qui jalonnent cette saison 2026–2027.Chers publics, artistes, partenaires, nous vous attendons !

Théâtre Francine Vasse Nantes 44000
https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/agenda/563-Presentation-de-saison?session=563


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