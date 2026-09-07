Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage Mardi 15 septembre, 19h00 Théâtre de l’Esplanade Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00

Vous avez manqué les présentations de saison du mois de juin ?

Pas de panique ! Toute l’équipe de Théâtres en Dracénie vous invite à la séance de rattrapage !

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/740296-presentation-de-saison-2026-2027-seance-de-rattrapage »}]

Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage présentation

Julie Cherki