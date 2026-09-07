Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan
mardi 15 septembre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan
Informations pratiques
Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage Mardi 15 septembre, 19h00 Théâtre de l’Esplanade Var
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00
Vous avez manqué les présentations de saison du mois de juin ?
Pas de panique ! Toute l’équipe de Théâtres en Dracénie vous invite à la séance de rattrapage !
Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/740296-presentation-de-saison-2026-2027-seance-de-rattrapage »}]
Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage présentation
Julie Cherki
À voir aussi à Draguignan (Var)
- Blind test alert ! Let’s play !, Info Jeunes, Draguignan 10 septembre 2026
- Repas couscous, Complexe Saint Exupéry, Draguignan 11 septembre 2026
- Salon de l’animal en ville, Parc Haussmann, Draguignan 12 septembre 2026
- Soirée foodtrucks et années 80′, Parking du Bowling Saint-Léger, Draguignan 12 septembre 2026