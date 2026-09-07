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Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

mardi 15 septembre 2026 · Théâtre de l'Esplanade · Draguignan

Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage, Théâtre de l’Esplanade, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Théâtre de l'Esplanade
Adresse
Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Gratuit, sur réservation

Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage Mardi 15 septembre, 19h00 Théâtre de l’Esplanade Var

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:00:00+02:00

Vous avez manqué les présentations de saison du mois de juin ?

Pas de panique ! Toute l’équipe de Théâtres en Dracénie vous invite à la séance de rattrapage !

Théâtre de l’Esplanade Bd Georges Clemenceau, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatresendracenie.mapado.com/event/740296-presentation-de-saison-2026-2027-seance-de-rattrapage »}]
Présentation de saison 26-27 – Séance de rattrapage présentation

Julie Cherki

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