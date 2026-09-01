AGENDA · Naintré
Présentation de saison des 3T Médiathèque Micheline Réau Naintré
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Micheline Réau · Naintré
Informations pratiques
Naintré
Présentation de saison des 3T
Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
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Médiathèque Micheline Réau 15 avenue Carnot – Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 25 26 mediatheque.naintre@grand-chatellerault.fr
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English : Présentation de saison des 3T
L’événement Présentation de saison des 3T Naintré a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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