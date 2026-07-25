Collecte de sang Salle des fêtes Naintré
jeudi 3 septembre 2026 · Salle des fêtes · Naintré
Informations pratiques
Naintré
Collecte de sang
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 15:00:00
fin : 2026-09-03 19:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Venez donner votre sang à Naintré
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### Le jeudi 3 septembre 2026, de 15h à 19h à la salle des fêtes
**Il faut garantir la réussite de chacune de nos collectes,** nous comptons sur vous pour vous inscrire à notre prochaine collecte de sang à NAINTRÉ en cliquant sur ce lien : [cliquez ici](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/142600/sang)
ou par téléphone au 05 49 61 57 51 si vous n’avez pas internet.
**Pas besoin d’être à jeun, collation sur place, à la salle des fêtes Robert Sauvion de Naintré.** .
Salle des fêtes Place Gérard Philipe Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 61 57 51
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English : Collecte de sang
L’événement Collecte de sang Naintré a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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