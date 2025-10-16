Guinguette dansante rue Emile Zola à Naintré Naintré

Informations pratiques

Naintré

Guinguette dansante

rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

L’association _Naintré qui bouge _ organise sa guinguette dansante **le samedi** **1er août** sur la presqu’île de Domine (rue Emile Zola) animé par Christophe et Sébastien.

**Plateau repas sur réservation à 12€** Salade de tomates poulet, saucisses ou merguez avec frites maison Coupelle de melon ou salade de fruits.

Buvette, sandwich, glaces et crêpes sur place .

rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28

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English : Guinguette dansante

L’événement Guinguette dansante Naintré a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne