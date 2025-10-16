Guinguette dansante rue Emile Zola à Naintré Naintré
samedi 1 août 2026 · rue Emile Zola à Naintré · Naintré
Informations pratiques
Naintré
Guinguette dansante
rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
L’association _Naintré qui bouge _ organise sa guinguette dansante **le samedi** **1er août** sur la presqu’île de Domine (rue Emile Zola) animé par Christophe et Sébastien.
**Plateau repas sur réservation à 12€** Salade de tomates poulet, saucisses ou merguez avec frites maison Coupelle de melon ou salade de fruits.
Buvette, sandwich, glaces et crêpes sur place .
rue Emile Zola à Naintré presqu’il de domine Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 95 96 28
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English : Guinguette dansante
L’événement Guinguette dansante Naintré a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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