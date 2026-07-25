UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Naintré

Fête des associations Place Jean Jaurès Naintré

dimanche 6 septembre 2026 · Place Jean Jaurès · Naintré

Fête des associations Place Jean Jaurès Naintré

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Place Jean Jaurès
Adresse
La Coulée verte
Ville
86530 Naintré
Département
Vienne
Tarif

Naintré

Fête des associations

Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

  .

Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 86  mairie@naintre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des associations

L’événement Fête des associations Naintré a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Naintré (Vienne)