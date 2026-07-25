AGENDA · Naintré
Fête des associations Place Jean Jaurès Naintré
dimanche 6 septembre 2026 · Place Jean Jaurès · Naintré
Informations pratiques
Naintré
Fête des associations
Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
.
Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 86 mairie@naintre.fr
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English : Fête des associations
L’événement Fête des associations Naintré a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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