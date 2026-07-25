Fête des associations Place Jean Jaurès Naintré

Informations pratiques

Naintré

Fête des associations

Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

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Place Jean Jaurès La Coulée verte Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 86 mairie@naintre.fr

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English : Fête des associations

L’événement Fête des associations Naintré a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne