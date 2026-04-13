Présentation de structures sonores dans le jardin du musée, Musée du jouet, Poissy

Présentation de structures sonores dans le jardin du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée du jouet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

A 18h, inauguration des structures sonores présentées dans le jardin. Elles ont été créées par les élèves des établissements scolaires de Poissy, de l’école maternelle au lycée, en écho à l’exposition « En fanfare ! La musique s’invite au Musée du Jouet. ».

Les visiteurs pourront les découvrir en accès libre jusqu’à 22h.

Musée du jouet 1 enclos de l’Abbaye, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France +33139225601 https://musees.ville-poissy.fr Le parcours adopte une approche historique du jouet et la culture de l’enfance, mettant ainsi l’enfant au cœur de la présentation, inédite à ce jour en France… Des premiers jouets antiques, base des grandes familles de jouets connues aujourd’hui (hochets, poupées…), présentés grâce à un dépôt du musée du Louvre, aux produits industriels des différentes révolutions de la vapeur, de l’électricité, du pétrole puis de l’informatique. L’histoire du jouet révèle ainsi celle des matériaux, des modes de production mais aussi la place de l’enfant dans l’éducation. Quel est le regard porté par la société sur l’enfant ? Comment s’initie-t-il au monde moderne grâce aux jouets qui lui sont offerts ? Les expositions thématiques valorisent la richesse des collections du musée dont 7% sont présentées, soit plus de 600 objets. Des animations mécaniques, numériques et sonores interactives ainsi qu’un parcours tactile et des espaces de jeux mettent en valeur les collections de jouets. Ligne J, RER A

Présentation des structures sonores, des élèves des établissements scolaires de Poissy, dans le jardin du musée

©MuséeduJouet