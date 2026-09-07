AGENDA · Senlis
Présentation des aides du département de l’Oise, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis
vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Présentation des aides du département de l’Oise Vendredi 20 novembre, 09h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Découvrez les aides proposées par le département de l’Oise
Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « email », « value »: « franceservices@ccsso.fr »}]
Atelier gratuit et sur inscription
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