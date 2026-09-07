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Présentation des aides du département de l’Oise, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque municipale de Senlis · Senlis

Présentation des aides du département de l’Oise, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Médiathèque municipale de Senlis
Adresse
Place Saint Pierre, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise

Présentation des aides du département de l’Oise Vendredi 20 novembre, 09h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00
Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Découvrez les aides proposées par le département de l’Oise

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