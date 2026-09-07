Présentation des aides du département de l’Oise, Médiathèque municipale de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Présentation des aides du département de l’Oise Vendredi 20 novembre, 09h30 Médiathèque municipale de Senlis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T09:30:00+01:00 – 2026-11-20T11:30:00+01:00

Découvrez les aides proposées par le département de l’Oise

Médiathèque municipale de Senlis Place Saint Pierre, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/ https://www.facebook.com/mediathequeSenlis [{« type »: « email », « value »: « franceservices@ccsso.fr »}]

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