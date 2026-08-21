Présentation des matériels ferroviaires historiques des associations ARCET et AFCL, Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Présentation des matériels ferroviaires historiques des associations ARCET et AFCL 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir dans l’enceinte du dépôt SNCF de Migennes (accès piéton par la voie J, suivre le fléchage mis en place) le patrimoine ferroviaire préservé et valorisé par les associations ARCET et AFCL.

Vous pourrez accéder aux différentes cabines de conduites des locomotives CC72064, 2D2 9135, BB 7321 et BB 88511 ainsi que visiter une ancienne voiture dite « ambulance » qui transportait les pèlerins jusqu’à Lourdes puis la seule voiture corail dite « pilote » de type B6Dux actuellement préservée en France.

Dans la voiture B6Dux, vous retrouverez une exposition sur l’histoire d’Henri Vincenot, l’artiste cheminot du XXe siècle.

L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde.

Sous réserve de confirmation, il vous sera possible de vous restaurer sur place (présence d’un food-truck) et de repartir avec des souvenirs inédits.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

Venez découvrir dans l’enceinte du dépôt SNCF de Migennes (accès piéton par la voie J, suivre le fléchage mis en place) le patrimoine ferroviaire préservées et valorisées par les associations ARCET …

© Philippe Buriller