Visite de la locomotive électrique BB-7321 et accès à la cabine de conduite, Gare de Laroche-Migennes, Migennes
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Laroche-Migennes · Migennes
Informations pratiques
Visite de la locomotive électrique BB-7321 et accès à la cabine de conduite 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
En provenance de Dijon et chouchoutée depuis octobre 2023 par les membres de l’AFCL, cette locomotive BB-50731 surnommée « Vanille-Fraise » vous fera chavirer et saura vous étonner avec sa livrée « TER Bourgogne » unique en France !
Cette visite est proposée avec l’AFCL, Association Ferroviaire de Conservation de Locomotives.
Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.
En provenance de Dijon et chouchoutée depuis octobre 2023 par les membres de l’AFCL, cette locomotive BB-50731 surnommée « Vanille-Fraise » vous fera chavirer et saura vous étonner avec sa livrée « »…
© Jackie Larcher
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